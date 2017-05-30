Ул. Ивана Федорова реконструируют в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Для увеличения пропускной способности, улучшения организации движения автомобильного транспорта и пешеходов в Печерском районе столицы реконструируют ул. Ивана Федорова (от ул. Большой Васильковской до ул. Анри Барбюса). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"В Печерском районе реконструируют ул. Ивана Федорова (от ул. Большой Васильковской до ул. Анри Барбюса) с целью увеличения пропускной способности, создания надлежащих условий для организации движения автомобильного транспорта и пешеходов", - говорится в сообщении.
Работы будут осуществляться в соответствии с распоряжением КГГА № 620.
Заказчиком проектирования и выполнения работ является коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Выполнение указанных работ улучшит транспортную ситуацию в Печерском районе, увеличит пропускную способность, обеспечит бесперебойное движение автомобилей и пешеходов, положительно повлияет на экологическое состояние за счет ликвидации заторов на этом транспортном узле.
Финансирование работ по проектированию и реконструкции ул. Ивана Федорова (от ул. Большой Васильковской до ул. Анри Барбюса) будет осуществляться по программе экономического и социального развития г. Киева на 2017 год.
Как сообщал УНН 30 мая, на Отрадном проспекте в Киеве 31 мая будет частично ограничено движение транспорта.