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Всесвітній фонд природи в Україні підтримав прийняття законопроекту про охорону пралісів

Київ • УНН

 • 11554 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Всесвітній фонд природи в Україні (WWF) підтримує прийняття Верховною Радою законопроекту про охорону пралісів. Про це під час прес-конференції повідомив координатор лісових проектів Дунайсько-Карпатської програми WWF в Україні Роман Волосянчук, передає УНН.

“Зараз ми підтримуємо прийняття законопроекту, який є у ВР і пройшов перше читання, про охорону пралісів, який є для нас метою, яке ми повинні виконати...На цьому тижні, мабуть, буде засідання екологічного комітету, стосовно підготовки (законопроекту — ред.) до другого читання. Сподіваємося, якщо він буде прийнятий, то всі ділянки пралісів, які є на відповідній карті поза межами заповідників, будуть захищені”, — зазначив Р.Волосянчук.

За повідомленням Р.Волосянчука, до законопроекту потрібно внести хоча би 50 метрову зону довкола пралісів, де не можна було би допустити суцільні вирубки.

“У першій версії відсутня така річ як буферна зона, ми би хотіли ввести туди навколо пралісу хоча би 50 метрову зону, де не можна було би допустити суцільні вирубки”, — додав Р.Волосянчук.

Зі слів представника Всесвітнього фонду природи в Україні, на кінець 2016 року в Карпатах виявлено більше 83 тис. га старовікових лісів, у тому числі близько 54 тис. га пралісів.

Як повідомляв УНН, близько 20 тисяч дерев висадять в парках Карпат.

Українські Національні Новини

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