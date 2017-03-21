Всемирный фонд природы в Украине поддержал принятие законопроекта об охране лесов

"Сейчас мы поддерживаем принятие законопроекта, который есть в ВР и прошел первое чтение, об охране лесов, который является для нас целью, которую мы должны выполнить... На этой неделе, видимо, будет заседание экологического комитета, по подготовке (законопроекта - ред .) ко второму чтению. Надеемся, если он будет принят, то все участки лесов, находящихся на соответствующей карте за пределами заповедников, будут защищены", - отметил Р.Волосянчук.

По сообщению Р.Волосянчука, в законопроект нужно внести хотя бы 50 метровую зону вокруг лесов, где нельзя было бы допустить сплошные вырубки.

"В первой версии отсутствует такая вещь как буферная зона, мы бы хотели ввести туда вокруг девственных лесов хотя бы 50 метровую зону, где нельзя было бы допускать сплошные вырубки", - добавил Р.Волосянчук.

По словам представителя Всемирного фонда природы в Украине, на конец 2016 года в Карпатах выявлено более 83 тыс. га старовозрастных лесов, в том числе около 54 тыс. га девственных лесов.

Как сообщал УНН, около 20 тысяч деревьев высадят в парках Карпат.