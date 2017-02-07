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Вражаючі історії одужання онкохворих пацієнтів: рак – не вирок!

Київ • УНН

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Редакція УНН з нагоди Міжнародного дня боротьби з раком звернулася до лікаря-онколога з проханням розповісти реальні та успішні приклади боротьби з раком українських пацієнтів

Вражаючі історії одужання онкохворих пацієнтів: рак – не вирок!

Сьогодні, на жаль, та соціальні мережі й ЗМІ чи не щодня повідомляють про тяжкохворих пацієнтів, які потребують коштів на лікування онкології. Українські громадяни, чуйні до чужого горя за своєю ментальністю, підтримують і малих і старих, хто чим може.

На жаль, та про горе в сім’ях онкохворих пацієнтів ми чуємо набагато частіше, аніж про радість від зцілення.

Для наснаги тим, хто сьогодні бореться за шанс жити повноцінно, публікуємо з уст лікаря онколога вражаючі історії одужання людей, які змогли і побороли рак.

“У нас була пацієнтка з раком головного мозку. Вона не ходила, оскільки її права рука і права нога не функціонували внаслідок ураження головного мозку. Нейрохірурги відмовлялися робити операції, казали, що вже запізно. І ми почали опромінювання. Я не можу словами передати щастя та радість колективу, коли через два тижні ми обачили пацієнтку, яка ходить і очі якої сіяють”, — розповів завідуючий департаментом променевої терапії МЦ “Клініка Спіженко” Олег Ярмак.

За його словами, лікар завжди пам’ятає свого пацієнта, навіть з плином часу. Однак є такі історії та пацієнти, які назавжди закарбовуються у пам’яті.

“У нас був пацієнт, у якого досить велика ділянка шкіри на спині була уражена раком, приблизно 14 см х 16 см. На той момент, коли він звернувся до лікарні, навіть говорити про оперативне лікування було запізно. Проте, сьогодні ми вже маємо можливість проводити променеву терапію електронами. Згідно із багатьма дослідженнями американських лікарів, саме електронотапія є одним із найкращих методів лікування, при якому досягається майже 80% безрецидивного виживання. Впевненості того, що нам одним методом вдасться вилікувати в даному випадку всю площу ураження шкіри, у нас не було. Тому ми загострили увагу на тому, що після лікування, можливо, доведеться зробити трансплантацію шкіри, щоб закрити дефект. Але після лікування реабілітаційний період йшов дуже гладко і десь за 9 місяців шкіра стягнулася і пересадку робити не довелося”, — розповів лікар.

О.Ярмак також навів приклад пацієнтки із гінекологічним раком, коли за допомогою спеціального обладнання до лінійного прискорювача лікарям вдалося зменшити масу пухлини на 80%.

“Був і такий позитивний досвід. У нашої пацієнтки був гінекологічний рак. Була дуже велика пухлина і їй не могли вже пропонувати нейрохірургічне втручання. Тут нам допоміг лінійний прискорювач, а саме — його спеціальне додаткове обладнання. За допомогою цієї методи, яку ми випробували вперше, у нас відбувся дуже швидкий регрес по пухлині. Із великим позитивним ефектом ми завершили лікування і маса пухлини зменшилася аж на 80%. Потім пацієнтка змогла пройти курси хімотерапії”, — розповів він.

Лікар закликав українців пам’ятати про важливість профілактики та ранньої діагностики онкологічних хвороб.

“Профілактика — це перший крок до збереження здоров’я. Лікувати хворобу завжди тяжче, аніж її попередити”, — сказав він.

Загалом, лікарів, хоч часто і називають скептиками, проте вони теж люди, і вірять в успіхи своїх пацієнтів інколи, навіть, більше, за самих пацієнтів.

Люди кажуть: віра допомагає жити. А тому, дуже важливо не втратити ані віри, ані стимулів, ані сил жити, коли підкошує хвороба!

Лікарі з усього світу тим часом констатують, що пацієнти з високою мотивацією до життя одужують набагато швидше і “порушують” своїми успіхами усі відомі “медичні закони”.

Не хворійте і бережіться!

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