Впечатляющие истории выздоровления онкобольных пациентов: рак - не приговор!

Сегодня, к сожалению, и социальные сети, и СМИ почти ежедневно сообщают о тяжелобольных пациентах, нуждающихся в средствах на лечение онкологии. Украинские граждане, отзывчивые к чужому горю по своей ментальности, поддерживают и маленьких, и пожилых, кто чем может.

К сожалению, и о горе в семьях онкобольных пациентов мы слышим гораздо чаще, чем о радости от выздоровления.

Для вдохновения тем, кто сегодня борется за шанс жить полноценно, публикуемые из уст врача онколога впечатляющие истории выздоровления людей, которые смогли и победили рак.

"У нас была пациентка с раком головного мозга. Она не ходила, так как ее правая рука и правая нога не функционировали вследствие поражения головного мозга. Нейрохирурги отказывались делать операции, говорили, что уже поздно. И мы начали облучение. Я не могу словами передать счастье и радость коллектива, когда через две недели мы увидели пациентку, которая ходит и глаза которой сияют", - рассказал заведующий департаментом лучевой терапии МЦ "Клиника Спиженко" Олег Ярмак.

По его словам, врач всегда помнит своего пациента, даже с течением времени. Однако есть такие истории и пациенты, которые навсегда откладываются в памяти.

"У нас был пациент, у которого достаточно большой участок кожи на спине был поражен раком, примерно 14 см х 16 см. На тот момент, когда он обратился в больницу, даже говорить об оперативном лечении было поздно. Однако, сегодня мы уже имеем возможность проводить лучевую терапию электронами. Согласно многим исследованиям американских врачей, именно электронотапия является одним из лучших методов лечения, при котором достигается почти 80% безрецидивного выживания. Уверенности в том, что нам одним методом удастся вылечить в данном случае всю площадь поражения кожи, у нас не было. Поэтому мы заострили внимание на том, что после лечения, возможно, придется сделать трансплантацию кожи, чтобы закрыть дефект. Но после лечения реабилитационный период шел очень гладко и где-то за 9 месяцев кожа стянулась и пересадку делать не пришлось", - рассказал врач.

О.Ярмак также привел пример пациентки с гинекологическим раком, когда с помощью специального оборудования к линейному ускорителю врачам удалось уменьшить массу опухоли на 80%.

"Был и такой положительный опыт. У нашей пациентки был гинекологический рак. Была очень большая опухоль и ей не могли уже предлагать нейрохирургическое вмешательство. Здесь нам помог линейный ускоритель, а именно - его специальное дополнительное оборудование. С помощью этой методы, которую мы испытали впервые, у нас произошел очень быстрый регресс по опухоли. С большим положительным эффектом мы завершили лечение и масса опухоли уменьшилась аж на 80%. Затем пациентка смогла пройти курсы химиотерапии", - рассказал он.

Врач призвал украинцев помнить о важности профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний.

"Профилактика - это первый шаг к сохранению здоровья. Лечить болезнь всегда труднее, чем ее предупредить", - сказал он.

В общем, врачей, хотя часто и называют скептиками, однако они тоже люди, и верят в успехи своих пациентов иногда даже больше, чем сами пациенты.

Люди говорят: вера помогает жить. Поэтому, очень важно не потерять ни веры, ни стимулов, ни сил жить, когда подкашивает болезнь!

Врачи со всего мира тем временем констатируют, что пациенты с высокой мотивацией к жизни выздоравливают гораздо быстрее и "нарушают" своими успехами все известные "медицинские законы".

Не болейте и берегитесь!