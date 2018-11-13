Волинські фермери отримали 40 млн грн держдотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Майже 40 мільйонів гривень дотацій від держави вже отримали волинські фермери, які утримують корів та телят. До кінця року у них є можливість отримати ще 50 мільйонів — за умови вчасного подання відповідних документів. Про це повідомляє Волинська ОДА на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко закликав до співпраці органи, які будуть задіяні у процесі отримання дотацій: юстицію, Держгеокадастр, фіскальну службу, Фонд підтримки аграріїв, реєстраторів.
Водночас, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко розповів про основні зміни, внесені до відповідної постанови:
“Часу залишилося менше місяця, тому наше основне завдання — допомогти правильно подати усі документи. Усі, хто вигодував теля віком до 12 місяців, — можуть отримати 2,5 тисячі гривень. Станом на 1 вересня була створена робоча група для формування матеріалів по сільських радах. 3200 представників уже отримали допомогу від держави”, — зауважив він.
Для отримання дотації за утриманням корів підприємство має подати до Мінагрополітики такі документи:
— заявку (в електронному та паперовому вигляді);
— довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
— копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики;
— довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
Нагадаємо, майже 230 садівників України претендують на держдотації. Відмовлено лише двом підприємцям.
Також повідомляється, що майже 300 млн грн державних дотацій видано фермерам за програмою часткової компенсації вартості придбаної с/г техніки вітчизняного виробинцтва.
УНН також раніше повідомляв, що за програмою часткової компенсації будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів компенсації отримали компанії: “Прогрес”, “Вінницька птахофабрика”, “Генетік-Інвест”, “Урманське” та “Аграрна компанія 2004”.