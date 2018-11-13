Волинські фермери отримали 40 млн грн держдотацій

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Майже 40 мільйонів гривень дотацій від держави вже отримали волинські фермери, які утримують корів та телят. До кінця року у них є можливість отримати ще 50 мільйонів — за умови вчасного подання відповідних документів. Про це повідомляє Волинська ОДА на свої сторінці у Facebook, передає УНН.