Волынские фермеры получили 40 млн грн госдотаций

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Почти 40 млн гривен дотаций от государства уже получили волынские фермеры, которые держат коров и телят. К концу года у них есть возможность получить еще 50 млн - при условии своевременного предоставления соответствующих документов. Об этом сообщает Волынская ОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.