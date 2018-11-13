Волынские фермеры получили 40 млн грн госдотаций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Почти 40 млн гривен дотаций от государства уже получили волынские фермеры, которые держат коров и телят. К концу года у них есть возможность получить еще 50 млн - при условии своевременного предоставления соответствующих документов. Об этом сообщает Волынская ОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.
Председатель облгосадминистрации Александр Савченко призвал к сотрудничеству органы, которые будут задействованы в процессе получения дотаций: юстицию, Госгеокадастр, фискальную службу, Фонд поддержки аграриев, регистраторов.
В то же время директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Юрий Горбенко рассказал об основных изменениях, внесенных в соответствующее постановление:
"Времени осталось меньше месяца, поэтому наша основная задача - помочь правильно подать все документы. Все, кто выкормил теленка в возрасте до 12 месяцев, - могут получить 2,5 тысячи гривен. По состоянию на 1 сентября была создана рабочая группа для формирования материалов по сельских советах. 3200 представителей уже получили помощь от государства", - отметил он.
Для получения дотации за содержанием коров предприятие должно подать в Минагрополитики следующие документы:
- заявку (в электронном и бумажном виде);
- справку об открытии текущего счета, выданную банком;
- копию отчета о состоянии животноводства (форма 24-сг) по состоянию на 1 января текущего года, заверенную органами государственной статистики;
- справку, действующую на дату подачи заявки, об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам, контролируемым органами доходов и сборов.
Напомним, почти 230 садоводов Украины претендуют на госдотации. Отказано только двум предпринимателям.
Также сообщается, что почти 300 млн грн государственных дотаций выдано фермерам по программе частичной компенсации стоимости приобретенной с/х техники отечественного виробинцтва.
УНН также ранее сообщал, что по программе частичной компенсации строительства и реконструкции животноводческих комплексов компенсации получили компании: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика", "Генетик-Инвест", "Урманское" и "Аграрная компания 2004".