Внаслідок ДТП на Рівненщині загорілося авто, водій загинув
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Орієнтовно о 7:00 на автодорозі “Київ-Чоп” у селі Крилів Дубенського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення “ВАЗ-21099” та автобуса “Setra” загинув водій легковика. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.
За попередньою інформацією, водій автомобіля “ВАЗ”, із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом. Легковик, який відкинуло на відбійник, почав горіти через пошкоджений бензобак.
Його водій від отриманих травм загинув на місці. В автобусі перебували водій та пасажир, ніхто з них не постраждав.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка.
Нагадаємо, 4 грудня внаслідок ДТП на Волині загинула людина, ще шестеро постраждали.