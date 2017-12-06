Внаслідок ДТП на Рівненщині загорілося авто, водій загинув

За попередньою інформацією, водій автомобіля “ВАЗ”, із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом. Легковик, який відкинуло на відбійник, почав горіти через пошкоджений бензобак.

Його водій від отриманих травм загинув на місці. В автобусі перебували водій та пасажир, ніхто з них не постраждав.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка.

Нагадаємо, 4 грудня внаслідок ДТП на Волині загинула людина, ще шестеро постраждали.