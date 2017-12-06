В результате ДТП в Ровенской области загорелся автомобиль, водитель погиб

По предварительной информации, водитель автомобиля “ВАЗ”, по неизвестным пока причинам не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Легковой автомобиль, который отбросило на отбойник, начал гореть из-за поврежденного бензобака.

Его водитель от полученных травм погиб на месте. В автобусе находились водитель и пассажир, никто из них не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

Напомним, 4 декабря в результате ДТП на Волыни погиб человек, еще шестеро пострадали.