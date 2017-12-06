В результате ДТП в Ровенской области загорелся автомобиль, водитель погиб

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16797 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 31805 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102753 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111362 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132475 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106989 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108503 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113260 просмотра

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Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ориентировочно в 7:00 на автодороге “Киев-Чоп” в селе Крылов Дубенского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения “ВАЗ-21099” и автобуса “Setra” погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.

По предварительной информации, водитель автомобиля “ВАЗ”, по неизвестным пока причинам не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Легковой автомобиль, который отбросило на отбойник, начал гореть из-за поврежденного бензобака.

Его водитель от полученных травм погиб на месте. В автобусе находились водитель и пассажир, никто из них не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

Напомним, 4 декабря в результате ДТП на Волыни погиб человек, еще шестеро пострадали.

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