В результате ДТП в Ровенской области загорелся автомобиль, водитель погиб
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ориентировочно в 7:00 на автодороге “Киев-Чоп” в селе Крылов Дубенского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения “ВАЗ-21099” и автобуса “Setra” погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
По предварительной информации, водитель автомобиля “ВАЗ”, по неизвестным пока причинам не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Легковой автомобиль, который отбросило на отбойник, начал гореть из-за поврежденного бензобака.
Его водитель от полученных травм погиб на месте. В автобусе находились водитель и пассажир, никто из них не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.
Напомним, 4 декабря в результате ДТП на Волыни погиб человек, еще шестеро пострадали.