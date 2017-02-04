Внаслідок ДТП на Хмельниччині загинуло двоє людей
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні сталась дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої двоє людей загинуло і ще двоє отримали травми. Відомо, що ДТП сталася на відрізку автодороги між містами Шепетівка та Славута, передає кореспондент УНН з посиланням на головне управління національної поліції у Хмельницькій області.
Вантажний автомобіль DAF рухався у напрямку Шепетівки. За попередніми даними, легковик Volkswagen Jetta, рухаючись назустріч, виїхав на смугу зустрічного руху, де і потрапив під колеса вантажівки.
В результаті лобового зіткнення двоє пасажирів Volkswagen Jetta загинули на місці події, а водій і ще один пасажир отримали травми та госпіталізовані до лікарні.
Водій вантажівки не постраждав. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Шепетівського відділу поліції.
Встановлюються особи загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, 27 січня у ДТП на Хмельниччині загинула одна людина, троє постраждали.