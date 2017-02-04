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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В результате ДТП в Хмельницкой области погибли два человека

Киев • УНН

 • 20179 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще двое получили травмы. Известно, что ДТП произошло на отрезке автодороги между городами Шепетовка, Славута, передает корреспондент УНН со ссылкой на главное управление национальной полиции в Хмельницкой области.

В результате ДТП в Хмельницкой области погибли два человека

Грузовой автомобиль DAF двигался в направлении Шепетовки. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Jetta, двигаясь навстречу, выехал на полосу встречного движения, где и попал под колеса грузовика.

В результате лобового столкновения двое пассажиров Volkswagen Jetta погибли на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир получили травмы и госпитализированы в больницу.

Водитель грузовика не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шепетовского отдела полиции.

Устанавливаются личности погибших и пострадавших.

Напомним, 27 января в ДТП в Хмельницкой области погиб один человек, трое пострадали.

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