В результате ДТП в Хмельницкой области погибли два человека
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще двое получили травмы. Известно, что ДТП произошло на отрезке автодороги между городами Шепетовка, Славута, передает корреспондент УНН со ссылкой на главное управление национальной полиции в Хмельницкой области.
Грузовой автомобиль DAF двигался в направлении Шепетовки. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Jetta, двигаясь навстречу, выехал на полосу встречного движения, где и попал под колеса грузовика.
В результате лобового столкновения двое пассажиров Volkswagen Jetta погибли на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир получили травмы и госпитализированы в больницу.
Водитель грузовика не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шепетовского отдела полиции.
Устанавливаются личности погибших и пострадавших.
Напомним, 27 января в ДТП в Хмельницкой области погиб один человек, трое пострадали.