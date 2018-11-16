Влада Херсона має намір повторно перевірити харчування дітей у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Херсонській міській раді планують створити спеціальну комісію з контролю харчування дітей в школах міста. Про це йдеться в проекті рішення, опублікованому на сайті міськради, передає УНН.
Як зазначено в пояснювальній записці до документа, причиною створення комісії стали результати перевірки навчальних закладів у вересні цього року. Тоді фахівці Держпродспоживслужби знайшли купу порушень і склали 9 протоколів щодо притягнення до адміністративної відповідальності порушників.
Як повідомляв УНН, у багатьох регіонах України сьогодні спостерігається критична ситуація з харчуванням дітей у навчальних закладах. Батьки скаржаться на брак м'яса в раціоні і на часті отруєння.
Ще одна проблема проявляється в тому, що недобросовісні постачальники продуктів харчування у садки і школи вдаються до блокування тендерів, шляхом подання відповідних скарг в АМКУ.
Відзначимо, що за словами депутата Сергія Тригубенка, тендерні вимоги до постачальників продуктів дітям повинні бути посилені. Для цього політик уже звернувся до уряду і вимагає внести низку змін в нормативно-правові документи, які регламентують закупівлі.