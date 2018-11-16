Власти Херсона намерены повторно проверить питание детей в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Херсонском городском совете планируют создать специальную комиссию по контролю питания детей в школах города. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета, передает УНН.
Как указано в пояснительной записке к документу, причиной создания комиссии стали результаты проверки учебных заведений в сентябре этого года. Тогда специалисты Госпродпотребслужбы нашли массу нарушений и составили 9 протоколов по привлечению к административной ответственности нарушителей.
Как сообщал УНН, во многих регионах Украины сегодня наблюдается критическая ситуация с питанием детей в учебных заведениях. Родители жалуются на нехватку мяса в рационе и на частые отравления.
Еще одна проблема проявляется в том, что недобросовестные поставщики продуктов питания в садики и школы прибегают к блокированию тендеров, путем подачи соответствующих жалоб в АМКУ.
Отметим, что по словам депутата Сергея Тригубенко, тендерные требования к поставщикам продуктов детям должны быть ужесточены. Для этого политик уже обратился к правительству и требует внести ряд изменений в нормативно-правовые документы, регламентирующие закупки.