Визначились півфінальні пари Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Будинку футболу пройшла процедура жеребкування 1/2 фіналу та фінального матчу Кубку України сезону 2019/20. Про це повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Суперником київського “Динамо” на цій стадії став першоліговий “Минай” з Ужгорода. Поєдинок відбудеться на полі команди з Першої ліги.
У другій парі зійдуться два представники УПЛ: “Маріуполь” та полтавська “Ворскла”.
Зазначимо також, півфінальні матчі заплановані на 15 квітня (базовий день), а проведення фіналу — на 13 травня.
Крім того додамо, фінальне протистояння за трофей прийме Тернопіль.