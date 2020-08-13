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Війна на Сході, низькі зарплати і високі тарифи: українці назвали найбільші проблеми в країні

Київ • УНН

 • 13958 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українці вважають найбільшими проблемами країни воєнний конфлікт на Донбасі – 60%, а також низький рівень зарплат і пенсій – 47%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, оприлюдненого Центром Разумкова.

Так, найбільш важливими проблемами країни українці вважають для себе воєнний конфлікт на Сході – 60,1% опитаних, на другому місці низькі зарплати та пенсі – 47,2%, а вже потім підвищення тарифів на комуналку – 32,7%, підвищення цін на товари – 25,5% та безробіття – 24,5%.

Також, за даними дослідження, коронавірус вважають проблемою 18,4% опитуваних, а неможливість отримати якісну меддопомогу – 14,7%.

Додамо, опитування проводилося 21-28 липня 2020 року методом інтерв’ю. Результати репрезентують доросле населення України без урахування території окупованого Криму, а також непідконтрольних України територій Донбасу. Було опитано 4 тис. респондентів. Похибка вибірки не вказана.

Нагадаємо, з початку року заборгованість українців за сплату комунальних послуг зменшилася на понад 900 млн грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Споживачі сплачують не лише нараховані суми, а й борги.

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