Война на Востоке, низкие зарплаты и высокие тарифы: украинцы назвали самые большие проблемы в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинцы считают самыми большими проблемами страны военный конфликт на Донбассе - 60%, а также низкий уровень зарплат и пенсий - 47%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, обнародованного Центром Разумкова.
Так, наиболее важными проблемами страны украинцы считают для себя военный конфликт на Востоке - 60,1% опрошенных, на втором месте низкие зарплаты и пенсии - 47,2%, а уже затем повышение тарифов на коммуналку - 32,7%, повышение цен на товары - 25,5% и безработицу - 24,5%.
Также, по данным исследования, коронавирус считают проблемой 18,4% опрошенных, а невозможность получить качественную медпомощь - 14,7%.
Добавим, опрос проводился 21-28 июля 2020 года методом интервью. Результаты представляют взрослое население Украины без учета территории оккупированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Было опрошено 4 тыс. респондентов. Погрешность выборки не указана.
Напомним, с начала года задолженность украинцев за оплату коммунальных услуг уменьшилась на более чем 900 млн грн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Потребители платят не только начисленные суммы, но и долги.