Война на Востоке, низкие зарплаты и высокие тарифы: украинцы назвали самые большие проблемы в стране

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90253 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103381 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128978 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108619 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128779 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101597 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102358 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Война на Востоке, низкие зарплаты и высокие тарифы: украинцы назвали самые большие проблемы в стране

Война на Востоке, низкие зарплаты и высокие тарифы: украинцы назвали самые большие проблемы в стране

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинцы считают самыми большими проблемами страны военный конфликт на Донбассе - 60%, а также низкий уровень зарплат и пенсий - 47%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, обнародованного Центром Разумкова.

Так, наиболее важными проблемами страны украинцы считают для себя военный конфликт на Востоке - 60,1% опрошенных, на втором месте низкие зарплаты и пенсии - 47,2%, а уже затем повышение тарифов на коммуналку - 32,7%, повышение цен на товары - 25,5% и безработицу - 24,5%.

Также, по данным исследования, коронавирус считают проблемой 18,4% опрошенных, а невозможность получить качественную медпомощь - 14,7%.

Добавим, опрос проводился 21-28 июля 2020 года методом интервью. Результаты представляют взрослое население Украины без учета территории оккупированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Было опрошено 4 тыс. респондентов. Погрешность выборки не указана.

Напомним, с начала года задолженность украинцев за оплату коммунальных услуг уменьшилась на более чем 900 млн грн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Потребители платят не только начисленные суммы, но и долги.

Украинские Национальные Новости

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