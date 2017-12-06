Віталія Кличка включили до Зали слави боксу

Повідомляється, що із 32 претендентів у категорії "Сучасні боксери" (ті, хто провели останній бій не раніше 1989 року) шляхом голосування визначено трьох нових членів Залу слави.

Також повідомляється, що окрім Кличка, до Зали слави включили мексиканського екс-чемпіона світу в найлегших і напівлегкій вагових категоріях Еріка Моралеса (52-9, 36 KO), а також американського володара титулів в середній ваговій категорії Вінкі Райт (51-6-1, 25 KO).

Міжнародний зал боксерської слави (International Boxing Hall of Fame) — зал слави і музей боксу, створений, щоб вшанувати тих, хто вніс великий внесок у розвиток цього виду спорту. Розташований у Канастоті, Нью-Йорк, США.

Як повідомляв УНН, Віталій Кличко увійшов до десятки кращих чемпіонів в історії WBC.