Віталія Кличка включили до Зали слави боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко (45-2, 41 KO) став першим українцем, якого включили до Міжнародної зали боксерської слави (Іbhof), передає УНН з посиланням на прес-службу Іbhof.
Повідомляється, що із 32 претендентів у категорії "Сучасні боксери" (ті, хто провели останній бій не раніше 1989 року) шляхом голосування визначено трьох нових членів Залу слави.
Також повідомляється, що окрім Кличка, до Зали слави включили мексиканського екс-чемпіона світу в найлегших і напівлегкій вагових категоріях Еріка Моралеса (52-9, 36 KO), а також американського володара титулів в середній ваговій категорії Вінкі Райт (51-6-1, 25 KO).
Міжнародний зал боксерської слави (International Boxing Hall of Fame) — зал слави і музей боксу, створений, щоб вшанувати тих, хто вніс великий внесок у розвиток цього виду спорту. Розташований у Канастоті, Нью-Йорк, США.
Як повідомляв УНН, Віталій Кличко увійшов до десятки кращих чемпіонів в історії WBC.