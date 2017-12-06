Виталия Кличко включили в Зал славы бокса

Сообщается, что из 32 претендентов в категории "Современные боксеры" (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года) путем голосования определены три новых членов Зала славы.

Также сообщается, что кроме Кличко, в Зал славы включен мексиканский экс-чемпион мира в легком и полулегком весовых категориях Эрик Моралес (52-9, 36 KO), а также американский обладатель титулов в средней весовой категории Винки Райт (51-6-1 25 KO).

Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame) - зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес большой вклад в развитие этого вида спорта. Расположен в Канастоте, Нью-Йорк, США.

Как сообщал УНН, Виталий Кличко вошел в десятку лучших чемпионов в истории WBC.