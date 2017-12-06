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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Виталия Кличко включили в Зал славы бокса

Виталия Кличко включили в Зал славы бокса

Киев  •  УНН

 • 16542 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко (45-2, 41 KO) стал первым украинцем, которого включили в Международный зал боксерской славы (Іbhof), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Іbhof.

Сообщается, что из 32 претендентов в категории "Современные боксеры" (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года) путем голосования определены три новых членов Зала славы.

Также сообщается, что кроме Кличко, в Зал славы включен мексиканский экс-чемпион мира в легком и полулегком весовых категориях Эрик Моралес (52-9, 36 KO), а также американский обладатель титулов в средней весовой категории Винки Райт (51-6-1 25 KO).

Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame) - зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес большой вклад в развитие этого вида спорта. Расположен в Канастоте, Нью-Йорк, США.

Как сообщал УНН, Виталий Кличко вошел в десятку лучших чемпионов в истории WBC.

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