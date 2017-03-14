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Виставка мап підземних річок Києва відкрилася у столичному метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В арт-вестибюлі станції метро "Золоті Ворота" відкрилася виставка "Київ історичний", на якій було презентовано копії карт 20 сторіччя, на яких показано підводні водойми столиці.

Оригінали карт-схем, продемонстрованих на виставці, зберігаються у бібліотеці ім.Вернадського.

За словами ініціаторів проекту, мета виставки – нагадати мешканцям Києва про багатовікову історію столичних річок, витоки яких народилися задовго до створення Київської Русі. Також організатори хотіли привернути увагу до проблеми екології водойм столиці, озеленення берегів.

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"Ми хочемо, щоб люди відчули себе у гармонії сьогодення з минулим. Ми розуміємо, що зараз люди досить багато чого забули. Ось є річка Почайна, ми повернули їй назву, робимо там парк, хочемо, щоб там поряд була станція метро "Почайна". І ми побачили, що люди взагалі не пам'ятають цю назву, хоча це найдревніша річка, літописна. Ми робимо це з освітньою ціллю", - розповіла організатор виставки "Київ історичний" Аннабелла Моріна.

Виставка на станції метро "Золоті ворота" триватиме до 5 квітня.

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