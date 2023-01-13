Висота полум'я сягала 50 метрів: на газопроводі між Литвою та Латвією стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На газопроводі, що з'єднує Литву і Латвію, у п'ятницю ввечері стався вибух. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Цитата
“За попередньою оцінкою, ми не бачимо, що вибух був спровокований цілеспрямовано, але розслідування охоплюватиме всі можливі варіанти” , — заявив генеральний директор основного оператора транспортування природного газу в Литві Нямунас Бікнюс.
Деталі
Повідомляється, що подачу газу було припинено, і очікується, що вогонь скоро згасне.
Наразі пожежні служби не займаються гасінням вогню, проте стежать, щоб полум'я не поширилося далі. За словами гендиректора, полум'я піднялося приблизно на 50 метрів у повітря і його було видно на відстані щонайменше 17 км. Гасіння пожежі марне, оскільки вогонь занадто сильний – це буде марна трата води, додає гендиректор.
За інформацією місцевих ЗМІ, поліція підготувалася до евакуації села недалеко від місця події. Постраждалих і загиблих наразі немає.
Нагадаємо
Раніше на газопроводі між селом Калініно і селом Ямбахтине в російській Чувашії стався вибух.