Высота пламени достигала 50 метров: на газопроводе между Литвой и Латвией произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На газопроводе, соединяющем Литву и Латвию, в пятницу вечером произошел взрыв. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Цитата
“По предварительной оценке, мы не видим, что взрыв был спровоцирован целенаправленно, но расследование будет охватывать все возможные варианты”, — заявил генеральный директор основного оператора транспортировки природного газа в Литве Нямунас Бикнюс.
Детали
Сообщается, что подача газа была прекращена, и ожидается, что огонь скоро потухнет.
На данный момент пожарные службы не занимаются тушением огня, однако следят, чтобы пламя не распространилось дальше. По словам гендиректора, пламя поднялось примерно на 50 метров в воздух и было видно на расстоянии не менее 17 км. Тушение пожара бесполезно, поскольку огонь слишком сильный – это будет пустая трата воды, добавляет гендиректор.
По информации местных СМИ, полиция подготовилась к эвакуации деревни недалеко от места происшествия. Пострадавших и погибших на данный момент нет.
Напомним
Ранее на газопроводе между селом Калинино и селом Ямбахтине в российской Чувашии произошел взрыв.