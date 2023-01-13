Высота пламени достигала 50 метров: на газопроводе между Литвой и Латвией произошел взрыв

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“По предварительной оценке, мы не видим, что взрыв был спровоцирован целенаправленно, но расследование будет охватывать все возможные варианты”, — заявил генеральный директор основного оператора транспортировки природного газа в Литве Нямунас Бикнюс.

Детали

Сообщается, что подача газа была прекращена, и ожидается, что огонь скоро потухнет.

На данный момент пожарные службы не занимаются тушением огня, однако следят, чтобы пламя не распространилось дальше. По словам гендиректора, пламя поднялось примерно на 50 метров в воздух и было видно на расстоянии не менее 17 км. Тушение пожара бесполезно, поскольку огонь слишком сильный – это будет пустая трата воды, добавляет гендиректор.

По информации местных СМИ, полиция подготовилась к эвакуации деревни недалеко от места происшествия. Пострадавших и погибших на данный момент нет.

Напомним

Ранее на газопроводе между селом Калинино и селом Ямбахтине в российской Чувашии произошел взрыв.