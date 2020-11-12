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Вирішення кризи КСУ: Веніславський повідомив, які вади мають законопроекти Зеленського і Разумкова

Вирішення кризи КСУ: Веніславський повідомив, які вади мають законопроекти Зеленського і Разумкова

Київ • УНН

 • 11770 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Представник Президента у Конституційному суді України, народний депутат Федір Веніславський заявив, що законопроекти Президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо вирішення кризи у КСУ мають деякі вади. Зокрема, законопроект Разумкова ігнорує рішення КСУ, а Зеленського - демонструє втрату судом зв’язку із реальністю. Про це сказав він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Два законопроекти, з точки зору мене, як фахівця конституційного права, мають певні вади. Законопроект Разумкова має ваду ту, що він фактично ігнорує рішення Конституційного суду України і відновлює ті норми, які Конституційний суд визнав неконституційними. Законопроект Зеленського вирішує проблему політико-правовим шляхом, демонструючи, що КСУ втратив фактично зв’язок зі реальністю і ухвалює антидержавницькі рішення, тому він не має працювати у такому складі далі. А які мають шанси на ухвалення? Я вам хочу сказати, що мають шанси на ухвалення і один, і інший законопроект", - сказав Веніславський.

Він зазначив, що законопроект Зеленського одразу став об’єктом нападок усіх політичних сил, хоча вони поділяли занепокоєння складом КСУ.

Нагадаємо, у Раді вже 13 законопроектів щодо КСУ, цього тижня їх розглядатимуть комітети.

Також нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент розгляне всі законопроекти стосовно урегулювання кризи навколо Конституційного Суду України.

Українські Національні Новини

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