Разумков розповів, коли Рада розгляне законопроекти щодо КСУ

“Парламент завжди був точкою виходу з різних криз. Реакція Парламенту була швидка (реакція на рішення КСУ від 27 жовтня. — ред.). По-перше, це законопроект (законопроект Разумкова — ред.), який був підписаний великою кількістю нардепів, щодо відновлення електронного декларування, фактично. І повернення до статус-кво статті 366-1 ККУ, яка була скасована КСУ. Паралельно, майже всі депутатські групи та фракції подали своє законопроекти зі своїм баченням виходу з ситуації. Треба віддати належне, що всі політсили об’єдналися навколо вирішення цього питання. І я впевнений, що ми б це зробили на минулому пленарному тижні, але ви знаєте, що в останній момент з’явився альтернативний законопроект (автор Олександр Дубінський із фракції „Слуга народу“ — ред.). Ми могли прийняти цей закон, порушивши регламент, або піти за регламентом. Ми скоротили строки і я думаю, що на наступному тижні ми зможемо розглянути й цей законопроект і інші законопроекти, які допоможуть врегулювати кризу навколо КСУ”, — зазначив спікер Парламенту.

Нагадаємо, що 5 листопада парламентарі ухвалили за основу законопроект спікера ВР Дмитра Разумкова щодо ефективності реалізації парламентського контролю. Втім, у законопроекта з’явилася альтернатива у вигляді законопроекту нардепа Олександра Дубінського. Тим самим нардеп відтермінував розгляд законпроекту, що був поданий раніше спікером парламенту.