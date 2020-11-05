Нардепи підтримали законопроект Разумкова щодо ефективності парламентського контролю

Так, законопроект №4131 передбачає наступні зміни у законодавстві:

▪️ вводиться окрема глава, присвячена парламентському контролю через підзвітність органів виконавчої влади;

▪️ рекомендації за результатом слухань повинні містити строки надання інформації про стан реалізації рекомендацій, а також, у разі потреби, план проведення обговорень щодо стану їх реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким ВР доручає розробити відповідні законопроекти;

▪️ комітети зобов’язані розглядати звіти на своєму засіданні, за дорученням ВРУ організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації.

Окрім того, вдосконалюється положення щодо звітів уряду:

▪️ програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, критерії, за якими оцінюється ступінь досягнення цілей, та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей – ці показники необхідні для об’єктивної оцінки діяльність уряду;

▪️ ВРУ отримає права за результатом розгляду щорічного звіту уряду надати йому рекомендації та заслухати стан виконання цих рекомендацій під час наступного щорічного або позачергового звіту.

Нагадаємо, як повідомив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, на цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави – "чек за вечірку у 30 років".