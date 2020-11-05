Нардепы поддержали законопроект Разумкова касательно эффективности парламентского контроля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова по эффективности реализации парламентского контроля. Соответствующее решение поддержали 323 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.
Так, законопроект №4131 предусматривает следующие изменения в законодательстве:
▪️ вводится отдельная глава, посвященная парламентскому контролю через подотчетность органов исполнительной власти;
▪️ рекомендации по результатам слушаний должны содержать сроки предоставления информации о реализации рекомендаций, а также, в случае необходимости, план проведения обсуждений о состоянии их реализации, список законопроектов, необходимых для реализации рекомендаций, ориентировочный срок их разработки и внесения и перечень комитетов, которым ВР поручает разработать соответствующие законопроекты;
▪️ комитеты обязаны рассматривать отчеты на своем заседании, по поручению ВРУ организовывать и готовить рассмотрение на пленарном заседании Верховной Рады Украины отчетов, докладов и другой информации.
Кроме того, совершенствуется положение касательно отчетов правительства:
▪️ программа деятельности Кабинета Министров Украины должна содержать программные цели, критерии, по которым оценивается степень достижения целей, и задачи, выполнение которых необходимо для достижения целей - эти показатели необходимы для объективной оценки деятельности правительства;
▪️ ВРУ получит права по результатам рассмотрения ежегодного отчета правительства предоставить ему рекомендации и заслушать состояние выполнения этих рекомендаций при следующем ежегодном или внеочередном отчете.
Напомним, как сообщил первый заместитель глава ВРУ Руслан Стефанчук, на этой неделе будут представлены результаты аудита государства - "чек за вечеринку за 30 лет".