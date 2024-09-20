Відключення електроенергії сьогодні не плануються, майже 500 населених пунктів знеструмлені через бойові дії та техпорушення
Київ • УНН
Сьогодні в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Через бойові дії та технічні порушення 496 населених пунктів залишаються частково або повністю без електрики.
В Україні сьогодні, 20 вересня, застосування графіків відключення електроенергії і не плануються. Через обстріли рф за минулу добу були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Загалом на ранок п'ятниці залишаються частково або повністю знеструмленими 496 населених пунктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго та Укренерго.
Генерація та споживання
Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
В Укренерго додали, що споживання дещо знизилось. Сьогодні, 20 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 1,1% нижчим, ніж в цей же час у четвер, 19 вересня.
Втім закликали ощадливо споживати електроенергію увечері. Користування потужними електроприладами, за можливості, попросили перенести на денні години – з 10:00 до 16:00.
Наступна зима буде найсерйознішим випробуванням для України, дефіцит електрики може сягнути 6 ГВт - Міжнародне енергетичне агентство19.09.24, 14:13 • 181805 переглядiв
Наслідки обстрілів рф
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Знеструмлення
Одеська область: через технологічні порушення вимикалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областях.
З технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині та Полтавщині.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 496 населених пунктів.
Імпорт та експорт
Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1532 МВт.
ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу19.09.24, 11:37 • 17785 переглядiв