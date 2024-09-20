Отключения электроэнергии сегодня не планируются, почти 500 населенных пунктов обесточены из-за боевых действий и технарушений

В Украине сегодня, 20 сентября, применение графиков отключения электроэнергии и не планируются. Из-за обстрелов рф за минувшие сутки были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Всего на утро пятницы остаются частично или полностью обесточенными 496 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.

Генерация и потребление

Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго. - рассказали в Минэнерго.

В Укрэнерго добавили, что потребление несколько снизилось. Сегодня, 20 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,1% ниже, чем в это же время в четверг, 19 сентября.

Впрочем призвали экономно потреблять электроэнергию вечером. Пользование мощными электроприборами, по возможности, попросили перенести на дневные часы - с 10:00 до 16:00.

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Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Обесточивание

Одесская область: из-за технологических нарушений отключалось оборудование на одной из подстанций, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях.

По техническим причинам есть обесточенные потребители в Киевской и Полтавской областях.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 496 населенных пунктов.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1532 МВт.

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