Отключения электроэнергии сегодня не планируются, почти 500 населенных пунктов обесточены из-за боевых действий и технарушений
Киев • УНН
Сегодня в Украине не планируют применять графики отключения электроэнергии. Из-за боевых действий и технических нарушений 496 населенных пунктов остаются частично или полностью без электричества.
В Украине сегодня, 20 сентября, применение графиков отключения электроэнергии и не планируются. Из-за обстрелов рф за минувшие сутки были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Всего на утро пятницы остаются частично или полностью обесточенными 496 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.
Генерация и потребление
Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.
В Укрэнерго добавили, что потребление несколько снизилось. Сегодня, 20 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,1% ниже, чем в это же время в четверг, 19 сентября.
Впрочем призвали экономно потреблять электроэнергию вечером. Пользование мощными электроприборами, по возможности, попросили перенести на дневные часы - с 10:00 до 16:00.
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Последствия обстрелов рф
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Обесточивание
Одесская область: из-за технологических нарушений отключалось оборудование на одной из подстанций, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях.
По техническим причинам есть обесточенные потребители в Киевской и Полтавской областях.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 496 населенных пунктов.
Импорт и экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1532 МВт.
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