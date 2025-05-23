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Відбиття повітряного нападу окупантів: 150 ворожих БпЛА знешкоджено українським ППО

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Вночі 23 травня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 175 ударними БпЛА. Українські сили ППО збили 150 дронів типу Shahed на різних напрямках.

Відбиття повітряного нападу окупантів: 150 ворожих БпЛА знешкоджено українським ППО

Атака балістичною ракетою та безпілотниками-імітаторами різних типів - відповідну атаку здійснив ворого у ніч на 23 травня. За даними Повітряних Сил України, усього знешкоджено 150 ворожих БпЛА. З них 59 були локаційно втрачено, без негативних наслідків.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил ЗС України.

Деталі

У ніч на 23 травня (із 22.30 22 травня) російська армія здійснила повітряну атаку по території України:

  • балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф;
    • 175-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків (серед них міллерово, курськ, приморсько-ахтарськ).

       Станом на 13.00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed на сході, заході півночі, півдні . Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      • 91 - збито вогневими засобами ураження;
        • 59 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.

          Нагадаємо

          Внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область було пошкоджено 7 приватних будинків. 

          21 травня в Індустріальному районі Харкова поблизу будинку знайшли безпілотник.

          Внаслідок атаки БПЛА на російський Єлець постраждали 8 людей.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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