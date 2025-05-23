Відбиття повітряного нападу окупантів: 150 ворожих БпЛА знешкоджено українським ППО
Київ • УНН
Вночі 23 травня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 175 ударними БпЛА. Українські сили ППО збили 150 дронів типу Shahed на різних напрямках.
Атака балістичною ракетою та безпілотниками-імітаторами різних типів - відповідну атаку здійснив ворого у ніч на 23 травня. За даними Повітряних Сил України, усього знешкоджено 150 ворожих БпЛА. З них 59 були локаційно втрачено, без негативних наслідків.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил ЗС України.
Деталі
У ніч на 23 травня (із 22.30 22 травня) російська армія здійснила повітряну атаку по території України:
- балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф;
- 175-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків (серед них міллерово, курськ, приморсько-ахтарськ).
Станом на 13.00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed на сході, заході півночі, півдні . Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- 91 - збито вогневими засобами ураження;
- 59 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.
Нагадаємо
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21 травня в Індустріальному районі Харкова поблизу будинку знайшли безпілотник.
Внаслідок атаки БПЛА на російський Єлець постраждали 8 людей.