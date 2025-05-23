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Отражение воздушного нападения оккупантов: 150 вражеских БпЛА обезврежено украинской ПВО

Киев • УНН

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Ночью 23 мая россия атаковала Украину баллистической ракетой и 175 ударными БпЛА. Украинские силы ПВО сбили 150 дронов типа Shahed на разных направлениях.

Отражение воздушного нападения оккупантов: 150 вражеских БпЛА обезврежено украинской ПВО

Атака баллистической ракетой и беспилотниками-имитаторами различных типов - соответствующую атаку совершил враг в ночь на 23 мая. По данным Воздушных Сил Украины, всего обезврежено 150 вражеских БПЛА. Из них 59 были локационно потеряны, без негативных последствий.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил ВС Украины.

Детали

В ночь на 23 мая (с 22.30 22 мая) российская армия осуществила воздушную атаку по территории Украины:

  • баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – рф;
    • 175-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений (среди них миллерово, курск, приморско-ахтарск).

       По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БПЛА типа Shahed на востоке, западе севере, юге. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

      • 91 - сбиты огневыми средствами поражения;
        • 59 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесщина, Чернивеччина и Ивано-Франковщина.

          Напомним

          В результате атаки российских беспилотников на Киевскую область было повреждено 7 частных домов. 

          21 мая в Индустриальном районе Харькова вблизи дома нашли беспилотник.

          В результате атаки БПЛА на российский Елец пострадали 8 человек.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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