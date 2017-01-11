Від переохолодження у шести областях України загинула 21 особа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Двадцять одна особа загинула від переохолодження з початку 2017 року у шести областях України. Смерті зафіксовано в Рівненській, Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Житомирській областях, повідомляє УНН.
Так, на Рівненщині з початку року 8 людей померло від переохолодження. Такі дані кореспонденту УНН надали у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області. Там уточнили, що обмороження різного ступеня отримали ще 14 осіб, а за 5 останніх днів у 60 пунктах обігріву Рівненщини допомогу надали 495 особам.
У Львівській області з початку року від переохолодження померло п'ять осіб. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА. Також у період з 1 до 10 січня поточного року за медичною допомогою з холодовими травмами звернулось 38 осіб, з них було госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 32 особи.
В Одеській області помер військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону. У свій вихідний день, 7 січня, він вирішив пішки дістатися із Кілії в с.Шевченкове, помер від переохолодження. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Ізмаїльському прикордонному загоні.
На Закарпатті з початку зими із приходом низьких температур до медичних закладів через переохолодження звернулися 43 особи, яким було надано відповідну допомогу. Окрім того, було зафіксовано три випадки смертей через ймовірне переохолодження організму, однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Про це розповів УНН директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Володимир Маркович.
На Житомирщині від переохолодження померло дві особи. Один чоловік - у Житомирі, повідомили у прес-службі патрульної поліції, одна особа - в області, повідомляють місцеві ЗМІ.
В Івано-Франківській області з початку року було зафіксовано дві смерті людей від переохолодження. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в області.
Як передають кореспонденти УНН, у Маріуполі, у Хмельницькій, Херсонській і Дніпропетровській областях смертей від переохолодження зафіксовано не було у цьому році.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, більше 60 людей загинуло через морози в Європі.