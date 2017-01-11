От переохлаждения в шести областях Украины погибли 21 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Двадцать один человек погиб от переохлаждения с начала 2017 г. в шести областях Украины. Смерти зафиксировали в Ровенской, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях, сообщает УНН.
Так, в Ровенской области с начала года 8 человек умерли от переохлаждения. Такие данные корреспонденту УНН предоставили в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области. Там уточнили, что обморожения различной степени получили еще 14 человек, а за 5 последних дней в 60 пунктах обогрева Ровенской области помощь оказали 495 лицам.
Во Львовской области с начала года от переохлаждения умерли пять человек. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА. Также в период с 1 по 10 января текущего года за медицинской помощью с холодовыми травмами обратилось 38 человек, из них были госпитализированы в учреждения здравоохранения 32 человека.
В Одесской области умер военнослужащий Измаильского пограничного отряда. В свой выходной день, 7 января, он решил пешком добраться из Килии в с.Шевченково, умер от переохлаждения. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Измаильском пограничном отряде.
В Закарпатской области с начала зимы с приходом низких температур в медицинские учреждения из-за переохлаждения обратились 43 человека, которым была предоставлена соответствующая помощь. Кроме того, было зафиксировано три случая смерти из-за вероятного переохлаждения организма, однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Об этом рассказал УНН директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Владимир Маркович.
В Житомирской области от переохлаждения умерли два человека. Один человек - в Житомире, сообщили в пресс-службе патрульной полиции, один человек - в области, сообщают местные СМИ.
В Ивано-Франковской области с начала года было зафиксировано две смерти людей от переохлаждения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в области.
Как передает корреспондент УНН, в Мариуполе, в Хмельницкой, Херсонской и Днепропетровской областях смертей от переохлаждения зафиксировано не было в этом году.
Напомним, как сообщал УНН, более 60 человек погибли из-за морозов в Европе.