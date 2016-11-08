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Вибори в США: цифри та цікаві факти

Вибори в США: цифри та цікаві факти

Київ • УНН

 • 31408 перегляди

Система проведення виборів у США суттєво відрізняється від української.

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з ними останніх соцопитувань за кандидатку від демократів Гілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків. Читайте цікаві факти про американські вибори в матеріалі повідомляє УНН.

Голосуванням в містечку Діксвілл-Нотч на півночі штату Нью-Гемпшир відкрилися у вівторок загальні вибори в США. За традицією, яка зародилася в 1960 році, в цьому населеному пункті люди мають право висловити свої вподобання щодо кандидатів опівночі за місцевим часом (07:00 за Києвом), тобто за кілька годин до відкриття дільниць в інших частинах країни.

Загальна кількість американців, які мають право голосу — 218 млн 959 осіб.

66,82% американці, які мають право голосу, зареєструвалися для участі у виборах.

На виборах президента у 2012 році проголосували 57,61% американців, які мають право голосу.

Починаючи з 1950 року демократи 7 разів перемагали на виборах президента:
1960 році — Джон Кеннеді
1964 — Ліндон Джонсон
1976 — Джиммі Картер
1992, 1996 рр. — Білл Клінтон
2008, 2012 рр. — Барака Обама

За цей же період представники республіканців перемагали 9 разів:
1952, 1956 рр. — Дуайт Ейзенхауер
1968, 1972 рр. — Річар Ніксон
1980, 1984 рр. — Рональд Рейган
1988 — Джордж Буш
2000, 2004 рр. — Джорд Буш молодший.

Вибори у США відбуваються у два етапи. Для перемоги кандидат має отримати не менше 270 голосів виборників (з 538 осіб). Однак перед цим відбувається безпосереднє голосування громадян. Голоси виборців отримують не безпосередньо кандидати, а ті самі виборники, які формують колегію, яка вже і обирає кандидата.

Кількість виборників у кожному штаті різна і залежить від кількості населення.

Для перемоги кандидату необхідно 270 голосів виборників. У разі нічиєї переможця виявляє голосування в Палаті представників.

Законодавчо виборники не зобов’язані голосувати певним чином, однак більшість штатів зобов’язують їх голосувати у відповідності з волевиявленням мешканців штату. У 24 штатах відмова виборника від голосування або ж голосування за іншого кандидата вважається порушенням клятви та карається. Більшість виборників голосують відповідно до волевиявлення жителів штату.

Результати загального голосування оголошуються 9 листопада. Однак, офіційні результати виборів будуть оголошені після голосування виборників, яке відбудеться 19 грудня. Разом з президентом тоді ж буде обраний віце-президент.
Як правило результати голосування виборників не приносять несподіванок — перемагає той кандидат, що здобув перемогу під час загального волевиявлення. Однак, можливі винятки пов’язані з правилом “переможець отримує все”, якій діє у більшості штатів — кандидат, який отримав перемогу в штаті отримує всі голоси його виборників. Тільки два штати, а саме Мен та Небраска, розподіляють голоси виборників пропорційно. Саме через правило “переможець отримує все” Джордж Буш-молодший здобув перемогу на виборах 2000 року. Демократ Ел Гор набрав 48,4% голосів, а республіканець Джордж Буш-молодший — 47,9%. При цьому голоси виборників розподілилися на користь Дж.Буша (271 проти 266).
Остаточні результати виборів будуть оголошені 6 січня 2017 року.

 

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