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Выборы в США: цифры и интересные факты

Выборы в США: цифры и интересные факты

Киев • УНН

 • 31408 просмотра

Система проведения выборов в США существенно отличается от украинской.

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Д.Трампа - 39 процентов. Читайте интересные факты об американских выборах в материале сообщает УНН.

Голосованием в городке Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Гемпшир открылись во вторник всеобщие выборы в США. По традиции, которая зародилась в 1960 году, в этом населенном пункте люди имеют право высказать свои предпочтения относительно кандидатов в полночь по местному времени (07:00 по Киеву), то есть за несколько часов до открытия участков в других частях страны.

Общее количество американцев, имеющих право голоса - 218 млн 959 человек.

66,82% американцев, имеющих право голоса, зарегистрировались для участия в выборах.

На выборах президента в 2012 году проголосовали 57,61% американцев, имеющих право голоса.

Начиная с 1950 года демократы 7 раз побеждали на выборах президента:
1960 году - Джон Кеннеди
1964 - Линдон Джонсон
1976 - Джимми Картер
1992, 1996 - Билл Клинтон
2008, 2012 - Барак Обама

За этот же период представители республиканцев побеждали 9 раз:
1952, 1956 - Дуайт Эйзенхауэр
1968, 1972 - Ричар Никсон
1980, 1984 - Рональд Рейган
1988 - Джордж Буш
2000, 2004 - Джаред Буш младший.

Выборы в США проходят в два этапа. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов выборщиков (из 538 человек). Однако перед этим происходит непосредственное голосование граждан. Голоса избирателей получают не непосредственно кандидаты, а те же выборщики, которые формируют коллегию, которая уже и выбирает кандидата.

Количество выборщиков в каждом штате разное и зависит от численности населения.

Для победы кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. В случае ничьей победителя выявляет голосование в Палате представителей.

Законодательно выборщики не обязаны голосовать определенным образом, однако большинство штатов обязывают их голосовать в соответствии с волеизъявлением жителей штата. В 24 штатах отказ выборщиков от голосования или голосование за другого кандидата считается нарушением клятвы и наказуемо. Большинство выборщиков голосуют согласно волеизъявлению жителей штата.

Результаты общего голосования объявляются 9 ноября. Однако, официальные результаты выборов будут объявлены после голосования выборщиков, которое состоится 19 декабря. Вместе с президентом тогда же будет избран вице-президент.

Как правило результаты голосования выборщиков не приносят неожиданностей - побеждает тот кандидат, который одержал победу во время общего волеизъявления. Однако, возможны исключения, связанные с правилом "победитель получает все", которое действует в большинстве штатов - кандидат, который одержал победу в штате получает все голоса его выборщиков. Только два штата, а именно Мэн и Небраска, распределяют голоса выборщиков пропорционально. Именно из-за правила "победитель получает все" Джордж Буш-младший одержал победу на выборах 2000 года. Демократ Эл Гор набрал 48,4% голосов, а республиканец Джордж Буш-младший - 47,9%. При этом голоса выборщиков распределились в пользу Дж.Буша (271 против 266).
Окончательные результаты выборов будут объявлены 6 января 2017 г.

 

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