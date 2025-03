Вибори у США: Байден відреагував на рішення Трампа вийти зі складу ВООЗ

“Американці знаходяться у більшій безпеці, коли Америка бере участь у зміцненні світової охорони здоров’я. У перший день свого президентства я поверну (США) в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій сцені”, — вказав Байден.

У вівторок офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив журналістам про те, що США повідомили генсека ООН Антоніу Гутерріша про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року. Раніше у вівторок сенатор-демократ Роберт Менендес (від штату Нью-Джерсі) повідомив в Twitter, що Конгрес США отримав повідомлення від президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати офіційно вийшли з ВООЗ.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB

— Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

Трамп 29 травня оголосив, що Вашингтон має намір повністю припинити відносини з ВООЗ, оскільки її керівництво відмовилося від проведення перетворень, на яких наполягала американська адміністрація. При цьому Трамп в черговий раз звинуватив ВООЗ в тому, що вона нібито виявилася під повним контролем Китаю. За версією Трампа, влада КНР і керівництво ВООЗ не вжили належних заходів у зв’язку з поширенням нового коронавірусу.