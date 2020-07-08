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Вибори у США: Байден відреагував на рішення Трампа вийти зі складу ВООЗ

Київ • УНН

 • 12506 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден, який заручився достатньою підтримкою делегатів майбутнього з’їзду Демократичної партії для висунення кандидатом на виборах глави держави в листопаді, заявив про намір відновити членство США у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ). Відповідну заяву Байден опублікував у вівторок в своєму Twitter, зазначає УНН.

“Американці знаходяться у більшій безпеці, коли Америка бере участь у зміцненні світової охорони здоров’я. У перший день свого президентства я поверну (США) в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій сцені”, — вказав Байден.

У вівторок офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив журналістам про те, що США повідомили генсека ООН Антоніу Гутерріша про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року. Раніше у вівторок сенатор-демократ Роберт Менендес (від штату Нью-Джерсі) повідомив в Twitter, що Конгрес США отримав повідомлення від президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати офіційно вийшли з ВООЗ.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB

— Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

Трамп 29 травня оголосив, що Вашингтон має намір повністю припинити відносини з ВООЗ, оскільки її керівництво відмовилося від проведення перетворень, на яких наполягала американська адміністрація. При цьому Трамп в черговий раз звинуватив ВООЗ в тому, що вона нібито виявилася під повним контролем Китаю. За версією Трампа, влада КНР і керівництво ВООЗ не вжили належних заходів у зв’язку з поширенням нового коронавірусу.

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