Выборы в США: Байден отреагировал на решение Трампа выйти из состава ВОЗ

“Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну (США) в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене”, — указал Байден.

Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам о том, что США уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Ранее во вторник сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сообщил в Twitter, что Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально вышли из ВОЗ.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB

Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.