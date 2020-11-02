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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 97124 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 108366 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 06:32 • 141247 перегляди

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19 березня, 03:38 • 123537 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123763 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123460 перегляди

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Вибори президента у Молдові та нові обмеження через COVID-19 в Україні та світі – головні події ночі

Вибори президента у Молдові та нові обмеження через COVID-19 в Україні та світі – головні події ночі

Київ • УНН

 • 17547 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Молдові на виборах президента перемагає експрем’єр-міністр Майя Санду. У Німеччині посилили карантин на тлі зростання кількості інфікованих коронавірусом. В Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Про ці та інші новини вечора та ночі у огляді УНН.

На тлі демаршу КСУ Зеленський звернувся до міжнародних партнерів

Президент України Володимир Зеленський написав статтю для Financial Times, у якій розповів про дії влади для вирішення питань, що виникли після рішення Конституційного суду щодо скасування покарання за брехню в декалараціях, і закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримувати Україну.

Зеленський також назвав демарш КСУ проявом змови старої еліти проти Президента України.

Вибори президента у Молдові та парламенту в Грузії

У Молдові обробили понад 99% бюлетенів голосування на виборах президента, які відбулися 1 листопада. За даними ЦВК, у виборчій гонці з відривом у 3% лідирує екс-прем’єр-міністр Майя Санду. Діючий президент Ігор Додон на перегонах посів друге місце.

Президента Молдови обирають на 4 роки. Другий тур президентських виборів очікується 15 листопада.

У Грузії на парламентських виборах, які пройшли 31 жовтня за підсумками підрахунку 100% голосів здобула перемогу правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, проте опозиція не згодна з цим і готується до протестів.

Посольство США в Грузії привітало високу явку виборців під час парламентських виборів і “аплодує народу Грузії за його прихильність демократії” навіть в умовах пандемії коронавірусу. В американській дипустанові визнали легітимними результати виборів у Грузії, проте зазначили, що заяви про тиск на виборців і розмивання межі між правлячою партією і державою знизили довіру громадськості до деяких аспектів виборчого процесу.

Землетрус в Туреччині

Кількість загиблих під час землетрусу, що стався 30 жовтня на заході Туреччині, зросла до 73 осіб, ще 961 людина отримала поранення. Турецькі рятувальники вже розібрали завали 9 з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще у 8 будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.

Землетрус магнітудою 6,6 зафіксували на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції.

Коронавірус у світі та в Україні

Станом на ранок понеділка у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже понад 46,4 млн осіб.

У Німеччині відсьогодні набули чинності нові обмежувальні заходи з метою боротьби проти стрімкого поширення коронавіруса.

З понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу. Через це Укрзалізниця тимчасово припинила продаж квитків із окремих залізничних станцій.

Через коронавірус на самоізоляцію пішли глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус, премєр-міністр Грузії Георгій Гахарія та сім’я посла України в Туреччині Андрія Сигиби.

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