Вибори президента у Молдові та нові обмеження через COVID-19 в Україні та світі – головні події ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Молдові на виборах президента перемагає експрем’єр-міністр Майя Санду. У Німеччині посилили карантин на тлі зростання кількості інфікованих коронавірусом. В Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Про ці та інші новини вечора та ночі у огляді УНН.
На тлі демаршу КСУ Зеленський звернувся до міжнародних партнерів
Президент України Володимир Зеленський написав статтю для Financial Times, у якій розповів про дії влади для вирішення питань, що виникли після рішення Конституційного суду щодо скасування покарання за брехню в декалараціях, і закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримувати Україну.
Зеленський також назвав демарш КСУ проявом змови старої еліти проти Президента України.
Вибори президента у Молдові та парламенту в Грузії
У Молдові обробили понад 99% бюлетенів голосування на виборах президента, які відбулися 1 листопада. За даними ЦВК, у виборчій гонці з відривом у 3% лідирує екс-прем’єр-міністр Майя Санду. Діючий президент Ігор Додон на перегонах посів друге місце.
Президента Молдови обирають на 4 роки. Другий тур президентських виборів очікується 15 листопада.
У Грузії на парламентських виборах, які пройшли 31 жовтня за підсумками підрахунку 100% голосів здобула перемогу правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, проте опозиція не згодна з цим і готується до протестів.
Посольство США в Грузії привітало високу явку виборців під час парламентських виборів і “аплодує народу Грузії за його прихильність демократії” навіть в умовах пандемії коронавірусу. В американській дипустанові визнали легітимними результати виборів у Грузії, проте зазначили, що заяви про тиск на виборців і розмивання межі між правлячою партією і державою знизили довіру громадськості до деяких аспектів виборчого процесу.
Землетрус в Туреччині
Кількість загиблих під час землетрусу, що стався 30 жовтня на заході Туреччині, зросла до 73 осіб, ще 961 людина отримала поранення. Турецькі рятувальники вже розібрали завали 9 з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще у 8 будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.
Землетрус магнітудою 6,6 зафіксували на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції.
Коронавірус у світі та в Україні
Станом на ранок понеділка у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже понад 46,4 млн осіб.
У Німеччині відсьогодні набули чинності нові обмежувальні заходи з метою боротьби проти стрімкого поширення коронавіруса.
З понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу. Через це Укрзалізниця тимчасово припинила продаж квитків із окремих залізничних станцій.
Через коронавірус на самоізоляцію пішли глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус, премєр-міністр Грузії Георгій Гахарія та сім’я посла України в Туреччині Андрія Сигиби.