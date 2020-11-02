Вибори президента у Молдові та нові обмеження через COVID-19 в Україні та світі – головні події ночі

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Молдові на виборах президента перемагає експрем’єр-міністр Майя Санду. У Німеччині посилили карантин на тлі зростання кількості інфікованих коронавірусом. В Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Про ці та інші новини вечора та ночі у огляді УНН.