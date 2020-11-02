COVID-19: глава ВООЗ пішов на самоізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19. Про це він повідомив в Twitter, передає УНН.
“Мене визнали контактом того, хто пройшов позитивний тест на COVID19. Я почуваюся добре і без симптомів, але найближчими днями буду на карантині відповідно до рекомендацій ВООЗ та працюватиму вдома”, — написав Гебрейесус.
Він підкреслив, що дуже важливо, щоб усі дотримувались рекомендацій щодо охорони здоров’я під час пандемії.
“Ось так ми розірвемо ланцюги передачі COVID-19, придушимо вірус та захистимо системи охорони здоров’я”, — зазначив голова ВООЗ.
Як повідомляв УНН, сім’я посла України в Турецькій Республіці Андрія Сибіги самоізолювалася через коронавірус до 12 листопада.