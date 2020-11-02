COVID-19: глава ВОЗ ушел на самоизоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
“Меня признали контактом того, кто прошел положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо и без симптомов, но в ближайшие дни буду на карантине, и в соответствии с рекомендациями ВОЗ буду работать дома”, — написал Гебрейесус.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все придерживались рекомендаций по охране здоровья во время пандемии.
“Так мы разорвем цепи передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения”, — отметил глава ВОЗ.
Как сообщал УНН, семья посла Украины в Турецкой Республике Андрея Сибиги самоизолировалась из-за коронавируса до 12 ноября.