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Нові зони карантину: Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих станцій

Київ • УНН

 • 33431 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Через нові зони карантину з опівночі понеділка Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає УНН.

Зазначається, що з 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на поїзди:

станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:

— № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

Станція Ужгород:

— № 17/18 Харків — Ужгород;

— № 81/82 Київ — Ужгород;

— № 107/108 Одеса — Ужгород;

— № 29/30 Київ — Ужгород;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

— № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

— № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

Станція Пологи:

— № 10/9 Маріуполь — Київ;

— № 84/83 Маріуполь — Київ;

— № 116/115 Київ — Бердянськ.

Станція Сарата, Кулевча:

— № 145/146 Київ — Ізмаїл.

Станція Славута-1:

— № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

— № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

— № 98/97 Ковель — Київ.

Станція Шепетівка:

— № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

— № 98/97 Ковель — Київ;

— № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

— № 91/92 Львів — Київ;

— № 217/218 Київ — Рахів.

Додається, що до врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:

— № 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);

— № 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

— № 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);

— № 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);

— № 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

— № 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).

Як повідомляв УНН, в Україні оновили зони карантину, нове зонування почне діяти з опівночі понеділка, 2 листопада.

Нагадаємо, за останніми данними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 395,4 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 959 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 7,3 тис. людей, з них за добу — 110.

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