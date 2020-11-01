Нові зони карантину: Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих станцій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Через нові зони карантину з опівночі понеділка Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає УНН.
Зазначається, що з 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на поїзди:
станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:
— № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
Станція Ужгород:
— № 17/18 Харків — Ужгород;
— № 81/82 Київ — Ужгород;
— № 107/108 Одеса — Ужгород;
— № 29/30 Київ — Ужгород;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
— № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
— № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
Станція Пологи:
— № 10/9 Маріуполь — Київ;
— № 84/83 Маріуполь — Київ;
— № 116/115 Київ — Бердянськ.
Станція Сарата, Кулевча:
— № 145/146 Київ — Ізмаїл.
Станція Славута-1:
— № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
— № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
— № 98/97 Ковель — Київ.
Станція Шепетівка:
— № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
— № 98/97 Ковель — Київ;
— № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
— № 91/92 Львів — Київ;
— № 217/218 Київ — Рахів.
Додається, що до врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:
— № 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);
— № 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
— № 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);
— № 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);
— № 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
— № 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).
Як повідомляв УНН, в Україні оновили зони карантину, нове зонування почне діяти з опівночі понеділка, 2 листопада.
Нагадаємо, за останніми данними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 395,4 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 959 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 7,3 тис. людей, з них за добу — 110.