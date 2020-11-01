Новые зоны карантина: Укрзализныця прекращает продажу билетов с отдельных станций

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 16356 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 75999 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 59407 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 101951 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 77584 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 90528 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101411 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101108 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101072 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114424 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 39347 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 27220 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 62646 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 45452 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 83642 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 75999 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 101951 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 369126 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 320493 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 474203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 15614 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 126425 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 204076 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 231100 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 209979 просмотра
Актуальное
Новые зоны карантина: Укрзализныця прекращает продажу билетов с отдельных станций

Новые зоны карантина: Укрзализныця прекращает продажу билетов с отдельных станций

Киев  •  УНН

 • 33426 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Из-за новых зон карантина с полуночи понедельника Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает УНН.

Отмечается, что с 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка на поезда:

станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:

— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция Ужгород:

— № 17/18 Харьков — Ужгород;

— № 81/82 Киев — Ужгород;

— № 107/108 Одесса — Ужгород;

— № 29/30 Киев — Ужгород;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

— № 3/4 Запорожье — Ужгород;

— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция Пологи:

— № 10/9 Мариуполь — Киев;

— № 84/83 Мариуполь — Киев;

— № 116/115 Киев — Бердянск.

Станция Сарата, Кулевча:

— № 145/146 Киев — Измаил.

Станция Славута-1:

— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

— № 98/97 Ковель — Киев.

Станция Шепетовка:

— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

— № 98/97 Ковель — Киев;

— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

— № 91/92 Львов — Киев;

— № 217/218 Киев — Рахов.

Добавляется, что до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

— № 17/18 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Харьков — Ужгород);

— № 29/30 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);

— № 45/46 Батево-Пасс. — Лисичанск — Ужгород (вместо Ужгород — Лисичанск — Ужгород);

— № 3/4 Мукачево — Запорожье — Ужгород (вместо Ужгород — Запорожье — Ужгород);

— № 81/82 Чоп-Пас — Киев — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);

— № 107/108 Чоп-Пасс. — Одесса — Ужгород (вместо Ужгород — Одесса — Ужгород).

Как сообщал УНН, в Украине обновили зоны карантина, новое зонирование начнет действовать с полуночи понедельника, 2 ноября.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 395,4 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7959 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 7,3 тыс. человек, из них за сутки — 110.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы