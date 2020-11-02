У Молдові обробили 99% бюлетенів на виборах президента: Санду лідирує
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Молдові обробили понад 99% бюлетенів голосування на виборах президента, за результатами яких у виборчій гонці з відривом у 3% лідирує Майя Санду. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ЦВК Молдови.
Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, друге та третє місце поділяють діючий президент Ігор Додон та Ренато Усатий.
За підсумком обробки 99,30% бюлетенів, Майя Санду набрала 35,87%, Ігор Додон — 32,8% голосів. Ренато Усатий на третьому місці — 16,89%.
На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1 340 360 голосів, та відпрацювала 2128 протоколів.
Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада відбулися вибори президента.
Нагадаємо, президента Молдови обирають на 4 роки. Ігор Додон займає цю посаду з кінця 2016 року. На пост глави держави претендували 8 кандидатів. Другий тур президентських виборів очікується 15 листопада.