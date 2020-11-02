У Молдові обробили 99% бюлетенів на виборах президента: Санду лідирує

Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, друге та третє місце поділяють діючий президент Ігор Додон та Ренато Усатий.

За підсумком обробки 99,30% бюлетенів, Майя Санду набрала 35,87%, Ігор Додон — 32,8% голосів. Ренато Усатий на третьому місці — 16,89%.

На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1 340 360 голосів, та відпрацювала 2128 протоколів.

Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада відбулися вибори президента.

Нагадаємо, президента Молдови обирають на 4 роки. Ігор Додон займає цю посаду з кінця 2016 року. На пост глави держави претендували 8 кандидатів. Другий тур президентських виборів очікується 15 листопада.