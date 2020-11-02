В Молдове обработали 99% бюллетеней на выборах президента: Санду лидирует
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Молдове обработали более 99% бюллетеней голосования на выборах президента, по результатам которых в избирательной гонке с отрывом в 3% лидирует Майя Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.
Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, второе и третье место делят действующий президент Игорь Додон и Ренато Усатый.
По итогам обработки 99,30% бюллетеней, Майя Санду набрала 35,87%, Игорь Додон — 32,8% голосов. Ренато Усатый на третьем месте — 16,89%.
На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 340 360 голосов, и отработала 2128 протоколов.
Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября состоялись выборы президента.
Напомним, президент Молдовы избирается на 4 года. Игорь Додон занимает эту должность с конца 2016 года. На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Второй тур президентских выборов ожидается 15 ноября.