В Молдове обработали 99% бюллетеней на выборах президента: Санду лидирует

Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, второе и третье место делят действующий президент Игорь Додон и Ренато Усатый.

По итогам обработки 99,30% бюллетеней, Майя Санду набрала 35,87%, Игорь Додон — 32,8% голосов. Ренато Усатый на третьем месте — 16,89%.

На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 340 360 голосов, и отработала 2128 протоколов.

Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября состоялись выборы президента.

Напомним, президент Молдовы избирается на 4 года. Игорь Додон занимает эту должность с конца 2016 года. На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Второй тур президентских выборов ожидается 15 ноября.