COVID-19: прем'єр Грузії пішов на самоізоляцію

“На жаль, зараз мені доводиться працювати в особливому режимі, так як у мого співробітника, з яким я вчора довго спілкувався, в результаті цільового вибіркового тестування діагностували коронавірус. Тому я перейшов в самоізоляцію і буду продовжувати працювати в цьому режимі”, — повідомив Гахарія.

За даними грузинських ЗМІ, в пресслужбі уряду Грузії уточнили, що коронавірус підтвердився у співробітника охорони прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Право голосу на виборах було у більш ніж 3,5 мільйона громадян. За підсумками підрахунку 100% голосів здобула перемогу на парламентських виборах в Грузії правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”.