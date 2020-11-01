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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 31768 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 57625 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 77247 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 88416 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97691 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113597 просмотра

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3 марта, 20:50 • 115034 просмотра

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COVID-19: премьер Грузии пошел на самоизоляцию

COVID-19: премьер Грузии пошел на самоизоляцию

Киев  •  УНН

 • 12055 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в режим самоизоляции из-за контакта с сотрудником охраны, у которого выявили коронавирус. Об этом глава грузинского правительства сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“К сожалению, сейчас мне приходится работать в особом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я вчера долго общался, в результате целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус. Поэтому я перешел в самоизоляцию и буду продолжать работать в этом режиме”, — сообщил Гахария.

По данным грузинских СМИ, в пресс-службе правительства Грузии уточнили, что коронавирус подтвердился у сотрудника охраны премьер-министра.

Как сообщал УНН, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Право голоса на выборах было у более чем 3,5 миллиона граждан. По итогам подсчета 100% голосов одержала победу на парламентских выборах в Грузии правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”.

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