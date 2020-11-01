COVID-19: премьер Грузии пошел на самоизоляцию

“К сожалению, сейчас мне приходится работать в особом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я вчера долго общался, в результате целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус. Поэтому я перешел в самоизоляцию и буду продолжать работать в этом режиме”, — сообщил Гахария.

По данным грузинских СМИ, в пресс-службе правительства Грузии уточнили, что коронавирус подтвердился у сотрудника охраны премьер-министра.

Как сообщал УНН, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Право голоса на выборах было у более чем 3,5 миллиона граждан. По итогам подсчета 100% голосов одержала победу на парламентских выборах в Грузии правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”.