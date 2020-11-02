Выборы президента в Молдове и новые ограничения из-за COVID-19 в Украине и мире — главные события ночи

На фоне демарша КСУ Зеленский обратился к международным партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью для Financial Times, в которой рассказал о действиях власти для решения вопросов, возникших после решения Конституционного суда об отмене наказания за ложь в декаларациях, и призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину.

Зеленский также назвал демарш КСУ проявлением заговора старой элиты против Президента Украины.

Выборы президента в Молдове и парламента в Грузии

В Молдове обработали более 99% бюллетеней голосования на выборах президента, которое состоялось 1 ноября. По данным ЦИК, в избирательной гонке с отрывом в 3% лидирует экс-премьер-министр Майя Санду. Действующий президент Игорь Додон на гонках занял второе место.

Президента Молдовы выбирают на 4 года. Второй тур президентских выборов ожидается 15 ноября.

В Грузии на парламентских выборах, прошедших 31 октября, по итогам подсчета 100% голосов победила правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, однако оппозиция не согласна с этим и готовится к протестам.

Посольство США в Грузии приветствовало высокую явку избирателей во время парламентских выборов и “аплодирует народу Грузии за его приверженность демократии” даже в условиях пандемии коронавируса. В американском дипучреждении признали легитимными результаты выборов в Грузии, однако отметили, что заявления о давлении на избирателей и размывание границы между правящей партией и государством снизили доверие общественности к некоторым аспектам избирательного процесса.

Землетрясение в Турции

Количество погибших во время землетрясения, произошедшего 30 октября на западе Турции, возросло до 73 человек, еще 961 человек получили ранения. Турецкие спасатели уже разобрали завалы 9 из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в 8 домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксовали на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции.

Коронавирус в мире и в Украине

По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 46,4 млн человек.

В Германии с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса.

С понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса. Поэтому Укрзализныця временно прекратила продажу билетов из отдельных железнодорожных станций.

Из-за коронавируса на самоизоляцию ушли глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, премьер-министр Грузии Георгий Гахария и семья посла Украины в Турции Андрея Сигибы.