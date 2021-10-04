"Верес" та "Олександрія" зіграли в безгольову нічию
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На стадіоні "Авангард" у Луцьку "Верес" приймав "Олександрію" у зустрічі десятого туру УПЛ. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "Олександрії".
Деталі
Перший тайм пройшов практично без гольових моментів воріт. Зате, на полі було багато силової боротьби й дрібних фолів. Чи не перші загострення від гостей відбулися вже у другій половині тайму. Обидва після стандартів. На 36 хвилині, після подачі з кутового Кирилом Ковальцем, Владислав Бабогло першим був на м’ячі, і головою пробив під поперечину. Але чудово зіграв капітан рівнян Когут, перевівши круглого на кутовий. Вже за хвилину все той же Владислав, після подачі з кутового все того ж Ковальця, не зміг вдало замкнути передачу, пробивши в бік від ближньої стійки.
У другому таймі темп гри змінився. Суперники почали рухатися швидше. З’явилися напівмоменти, але до забитого голу справа так і не дійшла.
Реальний шанс мав Денис Устименко на 82 хвилині. Він отримав діагональний пас від Кирила Ковальця прямо біля штрафного майданчика рівнян, і пробив з вигідної позиції. Але, "круглий" полетів значно вище воріт – 0:0.
Доповнення
"Олександрія" з 18 балами йде 6-ю. "Верес" наразі 9-й (12).