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Венедіктова: закон про допуск слідчих в зону ООС сприятиме ефективнішим розслідуванням злочинів

Венедіктова: закон про допуск слідчих в зону ООС сприятиме ефективнішим розслідуванням злочинів

Київ • УНН

 • 11662 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Законопроект про допуск слідчих і прокурорів до зони ООС, який підписав Президент України Володимир Зеленський, сприятиме швидшому реагуванню та ефективнішому розслідуванню злочинів. Про це написала у Facebook Генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.

"Новий порядок допуску правоохоронців до територій, що межують із зоною бойових дій, сприятиме швидшому реагуванню і ефективнішому розслідуванню злочинів. Досі закон передбачав досить невизначену конструкцію "особливий порядок", що створювала конкуренцію повноважень органів військового управління та правоохоронців", - написала Венедіктова.

За її словами, тепер військове командування у співпраці з правоохоронцями зобов’язані затвердити чіткі і зрозумілі правила для повноцінної роботи прокурорів, слідчих та дізнавачів поблизу лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях.

Наприклад, окремий супровід на території з обмеженим доступом чи специфічні форми повідомлення про роботу у відповідних зонах безпеки.

"Крім цього, необхідно передбачити умови доступу до місць злочинів на цих територіях для експертів, понятих, тощо. Набуття чинності цими змінами до законодавства, підписаними Президентом, нарешті усуне прогалини та дасть можливість органам досудового розслідування та прокурорам здійснювати свої повноваження у повному обсязі. А це, в свою чергу, має відобразитись і на стані законності у районах збройного конфлікту", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії.

Українські Національні Новини

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