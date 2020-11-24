Зеленський схвалив закон про допуск слідчих і прокурорів у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
Йдеться про ЗУ “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" № 948-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 листопада.
Документ унормовує допуск представників органів досудового розслідування та прокуратури до району стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України.
Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння.
Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.