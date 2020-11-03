Рада ухвалила законопроект Зеленського про діяльність слідчих в зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект, яким врегулювала допуск до представників слідчих органів на Донбасі. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом № 3984 пропонується внести зміни до ЗУ “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Законопроектом фактично надається можливість представників досудового слідства вчиняти слідчі дії на території проведення ООС.
Законопроект отримав попередньо схвальні відгуки профільного комітету ВР та експертного управління парламенту. Зазначається, що документ спрямований на виправлення ситуації, яка є на сьогодні і яка не дозволяє слідчим вчасне документування фактів агресії РФ.
Як повідомляв УНН раніше, народні депутати підтримали у першому читанні законопроект, поданий на розгляд парламенту Президентом України, яким пропонується врегулювати допуск представників слідчих органів на Донбасі.