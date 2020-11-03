Рада приняла законопроект Зеленского о деятельности следователей в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект, которым урегулировала допуск к представителям следственных органов на Донбассе. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроектом № 3984 предлагается внести изменения в ЗУ “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях” о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Законопроектом фактически предоставляется возможность представителей досудебному следствию совершать следственные действия на территории проведения ООС.
Законопроект получил предварительно положительные отзывы профильного комитета ВР и экспертного управления парламента. Отмечается, что документ направлен на исправление ситуации, которая есть на сегодня и которая не позволяет следователям своевременное документирование фактов агрессии РФ.
Как сообщал УНН ранее, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, поданный на рассмотрение парламента Президентом Украины, которым предлагается урегулировать допуск представителей следственных органов на Донбассе.